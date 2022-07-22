Украина планирует создать трибунал для Путина : в ОП рассказали детали

Заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов во время встречи с иностранными журналистами в четверг, 21 июля, пояснил, что акт агрессии, по которому будет возбуждено дополнительное производство, легко доказать.

"То, что Россия вторглась в Украину своей армией, является фактом, который признают наши международные партнеры. Мы надеемся получить обвинительное заключение в течение трех месяцев", - сказал он.

В свою очередь посол Украины по особым поручениям Антон Кориневич отметил, что наличие обвинительного заключения и ордера на арест Путина или министра обороны РФ Сергея Шойгу "будет большим шагом вперед в достижении справедливости".

Дипломат также добавил, что несколько международных партнеров согласились создать трибунал. Однако не рассказал, кто именно дал свой положительный ответ.