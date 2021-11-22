Украина не планирует наступление на Донбассе, - Кулеба

По его словам, российская сторона повысила интенсивность дезинформации, включая ложные обвинения Украины в якобы подготовке к военному наступлению на Донбассе.

"Официально: Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе. Мы привержены поиску политико-дипломатического разрешения конфликта", - отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина продолжает работать над оживлением нормандского формата.

"Мы призываем РФ принять конструктивное участие в дипломатических усилиях по мирному урегулированию вместо того, чтобы их подрывать. В то же время, украинская дипломатия продолжает работать над укреплением обороноспособности нашего государства с целью сдерживания России от дальнейших агрессивных действий", - добавил министр.