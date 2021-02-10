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Украина проиграла борьбу за бронзу в первой гонке чемпионата мира по биатлону

Автор: Вера Олейник

Украина финишировала четвертой в смешанной эстафете на чемпионате мира-2021 по биатлону в словенской Поклюке. В гонке приняли участие Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Юлия Джима и Елена Пидгрушная.

Об этом сообщается на официальной странице соревнований в Twitter.

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Украинцы использовали восемь запасных патронов на четырех огневых рубежах. Наша команда могла зацепиться за бронзовые медали, но уступили Швеции 0,5 секунды. Победителями гонки стала команда Норвегии, серебро завоевала австрийцы, который использовали всего два дополнительных патрона и стали лучшими снайперами гонки

Чемпионат мира продолжится в пятницу, 12 февраля, мужским спринтом на 10 километров.

Напомним, ранее Артем Прима выиграл гонку преследования на чемпионате Европы по биатлону в польском Душники-Здруй.

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