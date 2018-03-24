Украина перейдет на летнее время в ночь на 25 марта

Стрелки часов будут переведены на час вперед

В Украине в 2018 году переход с зимнего на летнее время состоится в ночь с субботы, 24 марта, на воскресенье, 25 марта, в 3 часа. Перевод часовой стрелки происходит ежегодно согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 13.05.96 №509

Ежегодная процедура перевода часов проходит по причине того, что, в частности, это позволяет сэкономить потребление электроэнергии.

Отметим, стрелки часов переводят на летнее и зимнее время, начиная с 1981 года. Ранее считалось, что Украина последний раз переведет часы в 2012 году и останется во втором часовом поясе. Но правительство не рассматривало этот вопрос.

Кроме того, в "Укрзализныце" уже предупредили пассажиров, что время отправления и прибытия поездов в билетах указывается с учетом перехода на летнее время.

Нагадуємо пасажирам, що 25 березня в Україні відбудеться перехід на літній час. Відправлення та прибуття поїздів на... Опубліковано ПАТ «Укрзалізниця» 23 березень 2018 р.

Напомним, Украина перешла на зимнее время 30 октября 2017 года в 04:00 утра.