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Україна перейде на літній час у ніч на 25 березня

НовиниСуспільство    24.03.2018 - 23:30
Фото: годинник
Фото: годинник

Стрілки годинника будуть переведені на годину вперед

В Україні у 2018 році перехід з зимового на літній час відбудеться в ніч з суботи, 24 березня, на неділю, 25 березня, о 3 годині. Переведення годинникової стрілки відбувається щорічно згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13.05.96 №509

Щорічна процедура переведення годинників проходить по причині того, що, зокрема, це дозволяє заощадити споживання електроенергії.

Зазначимо, стрілки годинників переводять на літній і зимовий час, починаючи з 1981 року. Раніше вважалося, що Україна востаннє переведе годинники в 2012 році і залишиться у другому часовому поясі. Але уряд не розглядав це питання.

Крім того, в "Укрзалізниці" вже попередили пасажирів, що час відправлення та прибуття поїздів у квитках вказується з урахуванням переходу на літній час.

 

Нагадуємо пасажирам, що 25 березня в Україні відбудеться перехід на літній час. Відправлення та прибуття поїздів на...

Опубліковано ПАТ «Укрзалізниця» 23 березень 2018 р.

Нагадаємо, Україна перейшла на зимовий час 30 жовтня 2017 року о 04:00 ранку.

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Теги публікації: Україна, летнее время  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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