Украина перешла на зимнее время.

Еще с 1981 года Украина дважды в год сменяет время. В конце марта переходит на летний, а в конце октября - на зимний. Но на этот раз зимнее время может стать неизменным.

Руслан Стефанчук, став новым председателем Верховной Рады, вспомнил о своей идее отменить перевод часов и остаться жить по зимнему. В прошлом году он подавал такой законопроект и он был принят даже в первом чтении.

Это произошло в начале марта, за несколько недель до перехода на летнее время. Идея Стефанчука провалилась, а сам законопроект вернули на доработку и повторное второе чтение.

Судя по настроению спикера, Рада к нему скоро вернется.

"Я думаю, что после того, как Украина перейдет на зимнее время, эта дискуссия снова должна быть поднята", - сказал Стефанчук на брифинге несколько дней назад.

Традицию переводить часы в Европе ввели после Первой мировой войны. Целью была экономия электроэнергии.

Проблема пиковых нагрузок на электросети в современном мире возникает из-за большого количества бытовых приборов. Поэтому в Польше, например, пробуют начинать рабочий день в разное время. То есть заводы "просыпаются" в 7-й, школьники - в 9-й, магазины - не раньше 10-й.

Перевод часов создает много неудобств железнодорожникам и авиадиспетчерам, которые должны постоянно дважды в год менять расписание рейсов.

Но главное, говорит Стефанчук - это влияние этой традиции на биологические ритмы и здоровье украинцев. В свое время об этом говорила и бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун, а также разные исследования.

"После перевода часовых стрелок у граждан ухудшается самочувствие, снижается работоспособность, наблюдается значительное обострение хронических заболеваний", - писал Стефанчук в пояснительной записке к своему законопроекту.

ЕС тоже с 2019 года отменил обязательный для всех стран перевод времени. Еврокомиссия до сих пор согласовывает все вопросы, связанные с потенциальными экономическими убытками. Но уже в этом октябре поддержавшие новое решение страны ЕС переведут часы в последний раз.

На практику ЕС ссылается и Руслан Стефанчук, а еще раньше власти Украины говорили о намерении согласовать эту практику с союзом.

Сегодня Москва остается во часовом поясе UTC+3 (т. е. у нее час разницы с зимним временем Киева). В то же время летнее время в Украине также соответствует поясу UTC+3, так что полгода Киев живет в одно время с Москвой. В одно время с Россией живет также Беларусь, аннексированный Крым и неподконтрольные части Донбасса.

Следовательно, законопроект Стефанчука, в котором он предлагал ввести понятие "киевского времени", по его словам, в том числе направлен на защиту территориальной целостности Украины.

"Установление и закрепление на всей территории Украины без исключения единого киевского времени в свою очередь позволит укрепить и позицию безопасности Украины и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий", - считает Руслан Стефанчук.