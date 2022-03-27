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Украина перешла на летнее время

Новина українською →
Воскресенье 27 марта 2022 04:00
Украина перешла на летнее время Фото: перевод часов на летнее время в марте 2022 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Украина этой ночью перешла на летнее время. В стране традиционно в последнее воскресенья марта, что выпало сейчас на 27 число, передвинули стрелки на один час вперед - вместо 03:00 сейчас уже 04:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление КМУ от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины", которое регулирует данный вопрос.

С учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы с 1996 года, Кабмин постановил ввести на территории Украины такой порядок: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки:

  • в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед;
  • в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад.

Стоит отметить, что в ЕС продолжаются дискуссии об отмене перехода на летнее время. Этот вопрос должен решиться до 2026 года.

Подробнее о переводе часов читайте в материале РБК-Украина "Час вперед - час назад. Когда Украина снова переводит время и отменят ли эту традицию".

Напомним, ранее мы писали о том, почему для жителей Украины больше подходит зимнее время.

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