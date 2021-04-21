Украина может перенести реализацию НПСВ без нарушения обязательств перед ЕС, - Минэнерго

"Они сделали исследование, сделали отчет, который мы рассмотрели вчера на рабочей группе, по которому даже при том производстве, которое у нас есть на сегодня, до 2025 года мы не нарушаем никаких экологических наших обязательств и никаких требований", - сказал Немчинов.

Он отметил, что главная проблема - отсутствие финансирования этой экомодернизации и на государственном уровне должны быть найдены механизмы, чтобы Украина могла выполнить НПСВ. Немчинов добавил, что задача отрасли и специалистов сделать максимум усилий, для того, чтобы, начиная с 2025 года, Украина также укладывалась в экологические требования НПСВ.

По мнению замминистра, сейчас НПСВ включает очень много крупных сжигательных установок на ТЭС и ТЭЦ, которые не нужны для работы в энергосистеме Украины, поэтому нужно выполнить действия по актуализации нацплана.

"Нам надо и почистить эти приложения, актуализировать и минимизировать расходование средств, которые не нужны для системы. Все остальные манипуляции и попытки кого - то обвинить в бездействии я полностью отвергаю", - сказал Немчинов.

Он уточнил, что в случае начала принципиального выполнения НПСВ в 2022 году, без оптимизации процессов, без необходимости переоценки экологических реконструкций на определенных энергоблоках, выполнить нацплан можно не ранее 2035-2040 годов.

"Но на сегодня есть четкое понимание, что все это делать не нужно. Системе не нужно столько генерации. Мы должны сделать модернизацию именно лишь необходимого количества мощностей", - пояснил представитель Минэнерго.

Он добавил, что по реальным оценкам страна где-то на 2-3 года будет выпадать из запланированного графика.

По результатам исследования заместителя директора по научной работе Института угольных энерготехнологий НАН Украины, а также соавтора НПСВ Игоря Вольчина, из-за спада экономики в стране государство выполняет требования нацплана по выбросам, но без финансирования она начнет его нарушать, уже через несколько лет.

"Пока мы обязательств не нарушаем. Но если ничего не делать, то в 2024 году мы уже придем к невыполнению НПСВ", - считает ученый.

По мнению энергетических компаний "Центрэнерго" и "Донбассэнерго", Кабинету министров Украины нужно перенести сроки реализации нацплана по сокращению выбросов на угольных электростанциях страны, чтобы избежать роста цен на электроэнергию в 2027 году.

Коммерческий директор "Донбассэнерго" Олег Илларионов сообщил, что в случае реализации НПСВ на действующих условиях и без переноса сроков реализации Украина лишится большинства энергоблоков ТЭС и будет вынуждена импортировать электроэнергию из России или Беларуси.