Украина переломила ход войны, однако она может затянуться до 2023 года, - ISW

Длительное обсуждение, а затем объявление Киева о контрнаступательной операции, направленной на Херсонскую область, отвлекло российские войска от секторов, на которых украинские силы провели решающие атаки в последние несколько дней.

Вооруженные силы Украины применили HIMARS и другие западные системы для атак на российские наземные линии связи в Харьковской и Херсонской областях, создав условия для успеха операции.

Украинские власти демонстративно обсуждали удары на юге, успешно вводя россиян в заблуждение относительно своих намерений в Харьковской области.

Нынешнее контрнаступление не положит конец войне, отмечают эксперты ISW. Кампания на северо-востоке Украины в итоге завершится, что позволит российским войскам восстановить устойчивую оборонительную линию и, возможно, даже провести локальные контратаки.

Украине придется начинать новые контрнаступательные операции, чтобы завершить освобождение оккупированной Россией территории, в связи с этим война, скорее всего, затянется до 2023 года.

Украина переломила ход войны в свою пользу. Киев, вероятно, будет все чаще диктовать место и характер основных боевых действий, а Россия будет все чаще неадекватно реагировать на растущее физическое и психологическое давление со стороны Украины, заключают эксперты.

Ключевые выводы аналитиков ISW: