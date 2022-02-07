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Украина переходит на учет газа в киловатт-часах: как это будет работать

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Украина, Понедельник 07 февраля 2022 12:09
Украина переходит на учет газа в киловатт-часах: как это будет работать Фото: с 1 мая учет газа будет в киловатт-часах (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

С 1 мая 2022 года Украина переходит на учет газа в единицах энергии. Согласно принятому Верховной радой закону (проект 2553), прием-передача природного газа будет не в метрах кубических, а в киловатт-часах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Оператора ГТС Украины (ОГТСУ).

Как отметили в пресс-службе, переход на европейские правила учета газа будет означать:

  • справедливое ценообразование - за объем полученной энергии, а не за объем переданного газа. Энергетическая ценность природного газа различна в зависимости от региона и меняется во времени в зависимости от источника поступления (импорт, подземные хранилища газа, добывающие компании, и т. п);
  • унификацию единиц измерения для различных видов энергии (например газа и электрической энергии). Это вопрос энергоэффективности, экономии ресурсов и рационального и прозрачного выбора потребителя между различными источниками получения энергии;
  • дальнейшую интеграцию Украины в европейский рынок газа и упрощение бизнес-процессов для заказчиков услуг транспортировки. Покупка газа в Европе, его дальнейшая транспортировка, распределение и поставка будет осуществляться в одинаковых единицах.

На вопросы, связанные с переходом, ответил Николай Болховитин, начальник управления метрологии и газоизмерения ОГТСУ.

Напомним, в ноябре Верховная рада внесла изменения в некоторые законы о введении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии.

Как отметили в пресс-службе "Укртрансгаза", коэффициент пересчета объемов газа 10,595 кВт∙ч/куб. м, прописанный в принятом законе, стал результатом длительных дискуссий между операторами ПХГ и ГТС, участниками рынка, представителями как украинских, так и иностранных компаний, которые сейчас работают в Украине и, в том числе, сохраняют свой газ в подземных хранилищах.

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