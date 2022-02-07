Украина переходит на учет газа в киловатт-часах: как это будет работать

С 1 мая 2022 года Украина переходит на учет газа в единицах энергии. Согласно принятому Верховной радой закону (проект 2553), прием-передача природного газа будет не в метрах кубических, а в киловатт-часах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Оператора ГТС Украины ( ОГТСУ ).

Как отметили в пресс-службе, переход на европейские правила учета газа будет означать:

Напомним, в ноябре Верховная рада внесла изменения в некоторые законы о введении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии.

Как отметили в пресс-службе "Укртрансгаза", коэффициент пересчета объемов газа 10,595 кВт∙ч/куб. м, прописанный в принятом законе, стал результатом длительных дискуссий между операторами ПХГ и ГТС, участниками рынка, представителями как украинских, так и иностранных компаний, которые сейчас работают в Украине и, в том числе, сохраняют свой газ в подземных хранилищах.