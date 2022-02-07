Україна переходить на облік газу в кіловат-годинах: як це працюватиме

З 1 травня 2022 року Україна переходить на облік газу в одиницях енергії. Згідно з ухваленим Верховною радою законом (проект 2553), приймання-передача природного газу буде здійснюватися не в метрах кубічних, а в кіловат-годинах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Оператора ГТС України ( ОГТСУ ).

Нагадаємо, в листопаді Верховна рада внесла зміни до деяких законів щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії.

Як зазначили в прес-службі "Укртрансгазу", коефіцієнт перерахунку обсягів газу 10,595 кВт∙год/куб. м, прописаний у прийнятому законі, став результатом тривалих дискусій між операторами ПСГ та ГТС, учасниками ринку, представниками як українських, так і іноземних компаній, що нині працюють в Україні і, в тому числі, зберігають свій газ у підземних сховищах.