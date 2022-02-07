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Україна переходить на облік газу в кіловат-годинах: як це працюватиме

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Україна, Понеділок 07 лютого 2022 12:09
Україна переходить на облік газу в кіловат-годинах: як це працюватиме Фото: з 1 травня облік газу буде здійснюватися в кіловат-годинах (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

З 1 травня 2022 року Україна переходить на облік газу в одиницях енергії. Згідно з ухваленим Верховною радою законом (проект 2553), приймання-передача природного газу буде здійснюватися не в метрах кубічних, а в кіловат-годинах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Оператора ГТС України (ОГТСУ).

Як зазначили в прес-службі, перехід на європейські правила обліку газу означатиме:

  • справедливе ціноутворення - за обсяг отриманої енергії, а не за обсяг переданого газу. Енергетична цінність природного газу різна в залежності від регіону та змінюється в часі в залежності від джерела надходження (імпорт, підземні сховища газу, видобувні компанії, тощо);
  • уніфікацію одиниць вимірювання для різних видів енергії ( наприклад газу та електричної енергії). Це питання енергоефективності, економії ресурсів та раціонального та прозорого вибору споживача між різними джерелами отримання енергії;
  • подальшу інтеграцію України до Європейського ринку газу та спрощення бізнес-процесів для замовників послуг транспортування. Купівля газу в Європі, його подальше транспортування, розподіл та постачання буде здійснюватися в однакових одиницях.

На запитання, пов`язані з переходом, відповів Микола Болховітін, начальник управління метрології та газовимірювання ОГТСУ.

Нагадаємо, в листопаді Верховна рада внесла зміни до деяких законів щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії.

Як зазначили в прес-службі "Укртрансгазу", коефіцієнт перерахунку обсягів газу 10,595 кВт∙год/куб. м, прописаний у прийнятому законі, став результатом тривалих дискусій між операторами ПСГ та ГТС, учасниками ринку, представниками як українських, так і іноземних компаній, що нині працюють в Україні і, в тому числі, зберігають свій газ у підземних сховищах.

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