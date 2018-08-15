Украина передаст Еврокомиссии доклад о выполнении условий по безвизу

Порошенко отметил, что Украина полностью выполняет обязательства по безвизовому режиму

Министерство иностранных дел Украины передаст Европейской комиссии Национальный доклад по выполнению критериев безвизового режима. Об этом в Twitter сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Порошенко отметил, что поручил МИД передать Еврокомиссии Национальный доклад по выполнению Украиной критериев безвизового режима. По его словам, доклад будет представлен в развитие договоренностей на саммите Украина-ЕС.

"Украина полностью выполняет взятые на себя обязательства, а украинцы могут достойно и свободно путешествовать по странам Евросоюза", - добавил Порошенко.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по состоянию на 31 июля 2018 года безвизовым режимом с ЕС воспользовались более миллиона украинцев.

До этого пограничная служба информировала, что безвизовым режимом с Евросоюзом пользуются до 12 тыс. украинцев в сутки. В частности, что с начала действия безвиза по конец июня 2018 в целом зафиксировано более 21 млн пересечений границы в ЕС гражданами Украины, что на 12% больше, чем за предыдущий аналогичный период.