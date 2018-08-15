Україна передасть Єврокомісії доповідь про виконання умов по безвізу
Порошенко зазначив, що Україна повністю виконує зобов'язання щодо безвізового режиму
Міністерство закордонних справ України передасть Європейської комісії Національну доповідь щодо виконання критеріїв безвізового режиму. Про це у Twitter повідомив президент України Петро Порошенко.
Порошенко зазначив, що доручив МЗС передати Єврокомісії Національну доповідь щодо виконання Україною критеріїв безвізового режиму. За його словами, доповідь буде представлена у розвиток домовленостей на саміті Україна-ЄС.
"Україна повністю виконує взяті на себе зобов'язання, а українці можуть гідно і вільно подорожувати країнами Євросоюзу", - додав Порошенко.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що станом на 31 липня 2018 року безвізовим режимом з ЄС скористалися понад мільйон українців.
До цього прикордонна служба інформувала, що безвізовим режимом з Євросоюзом користуються до 12 тис. українців в добу. Зокрема, що з початку дії безвізу по кінець червня 2018 в цілому зафіксовано понад 21 млн перетинів кордону ЄС громадянами України, що на 12% більше, ніж за попередній аналогічний період.