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Украина ожидает от Сербии на четкую позицию относительно войны и поддержку санкций - МИД

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Украина, Среда 31 августа 2022 17:45
Украина ожидает от Сербии на четкую позицию относительно войны и поддержку санкций - МИД Фото: Олег Николенко, спикер МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина ожидает на более решительную позицию Сербии относительно российского вторжения и дальнейшей войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу спикера МИД Украины Олега Николенко.

"В Украине рассчитывают на более четкую позицию Сербии как кандидата на членство в Европейском Союзе по осуждению российской агрессии", - говорится в сообщении.

Также Николенко пояснил, что Сербия должна присоединиться к санкциям Евросоюза против России.

"Пространство для маневров Москвы в контексте ее гибридной войны против Европы должно быть закрыто", - сказал в итоге Николенко.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявил отсутствие возможностей для введения санкций против РФ.

Уже в августе Сербия прекратит импорт русского нефти через европейское эмбарго.

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