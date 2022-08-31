Украина ожидает от Сербии на четкую позицию относительно войны и поддержку санкций - МИД
Украина ожидает на более решительную позицию Сербии относительно российского вторжения и дальнейшей войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу спикера МИД Украины Олега Николенко.
"В Украине рассчитывают на более четкую позицию Сербии как кандидата на членство в Европейском Союзе по осуждению российской агрессии", - говорится в сообщении.
Также Николенко пояснил, что Сербия должна присоединиться к санкциям Евросоюза против России.
"Пространство для маневров Москвы в контексте ее гибридной войны против Европы должно быть закрыто", - сказал в итоге Николенко.
Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявил отсутствие возможностей для введения санкций против РФ.
Уже в августе Сербия прекратит импорт русского нефти через европейское эмбарго.
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