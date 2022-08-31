Україна очікує від Сербії на чітку позицію щодо війни та підтримку санкцій, - МЗС

Україна очікує на більш рішучу позицію Сербії стосовно російського вторгнення та подальшої війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку спікера МЗС України Олега Ніколенка .

"В Україні розраховують на більш чітку позицію Сербії як кандидата на членство в Європейському Союзі щодо засудження російської агресії", - йдеться у повідомленні.

Також Ніколенко пояснив, що Сербія має приєднатись до санкцій Євросоюзу проти Росії.

"Простір для маневрів Москви в контексті її гібридної війни проти Європи має бути закритий", - сказав у підсумку Ніколенко.