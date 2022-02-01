Украина ожидает отвода войск РФ. Это будет важный сигнал, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает, когда Россия начнет отвод своих войск от границ Украины. По его словам, это будет важным сигналом к деэскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Мы очень ждем момента, когда Россия войска от наших границ. Это очень важный сигнал и единственный правдивый ответ РФ на вопрос, собираются ли они продолжать эскалацию. Не надо слов, надо сделать такой шаг", - заявил Зеленский.

При этом он добавил, что вдоль границ Украины сегодня находятся около 100 тысяч российских военных.

"Вообще мы понимаем, что от 30 до 50 тысяч военных и техники на территории оккупированного Крыма и 30-35 тысяч на оккупированных территориях Донбасса находятся и сегодня около 100 тысяч российских войск находятся вдоль границ Украины", - заявил Зеленский.