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Украина ожидает отвода войск РФ. Это будет важный сигнал, - Зеленский

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Вторник 01 февраля 2022 20:12
Украина ожидает отвода войск РФ. Это будет важный сигнал, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает, когда Россия начнет отвод своих войск от границ Украины. По его словам, это будет важным сигналом к деэскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Мы очень ждем момента, когда Россия войска от наших границ. Это очень важный сигнал и единственный правдивый ответ РФ на вопрос, собираются ли они продолжать эскалацию. Не надо слов, надо сделать такой шаг", - заявил Зеленский.

При этом он добавил, что вдоль границ Украины сегодня находятся около 100 тысяч российских военных.

"Вообще мы понимаем, что от 30 до 50 тысяч военных и техники на территории оккупированного Крыма и 30-35 тысяч на оккупированных территориях Донбасса находятся и сегодня около 100 тысяч российских войск находятся вдоль границ Украины", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что РФ планирует увеличить свое военное присутствие в Беларуси с помощью 30 тысяч военнослужащих.

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина готова мобилизировать до 2,5 млн военных.

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