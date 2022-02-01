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Україна очікує відведення військ РФ. Це буде важливий сигнал, - Зеленський

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Вівторок 01 лютого 2022 20:12
Україна очікує відведення військ РФ. Це буде важливий сигнал, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує, коли Росія почне відведення своїх військ від кордонів України. За його словами, це буде важливим сигналом до деескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Зеленського з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.

"Ми дуже чекаємо моменту, коли Росія війська від наших кордонів. Це дуже важливий сигнал і єдина правдива відповідь РФ на питання, чи збираються вони продовжувати ескалацію. Не треба слів, треба зробити такий крок", - заявив Зеленський.

При цьому він додав, що уздовж кордонів України сьогодні знаходяться близько 100 тисяч російських військових.

"Взагалі ми розуміємо, що від 30 до 50 тисяч військових і техніки на території окупованого Криму і 30-35 тисяч на окупованих територіях Донбасу знаходяться і сьогодні близько 100 тисяч російських військ знаходяться уздовж кордонів України", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що РФ планує збільшити свою військову присутність в Білорусі за допомогою 30 тисяч військовослужбовців.

Крім того, секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що Україна готова мобілізувати до 2,5 млн військових.

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