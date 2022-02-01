Україна очікує відведення військ РФ. Це буде важливий сигнал, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує, коли Росія почне відведення своїх військ від кордонів України. За його словами, це буде важливим сигналом до деескалації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Зеленського з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.
"Ми дуже чекаємо моменту, коли Росія війська від наших кордонів. Це дуже важливий сигнал і єдина правдива відповідь РФ на питання, чи збираються вони продовжувати ескалацію. Не треба слів, треба зробити такий крок", - заявив Зеленський.
При цьому він додав, що уздовж кордонів України сьогодні знаходяться близько 100 тисяч російських військових.
"Взагалі ми розуміємо, що від 30 до 50 тисяч військових і техніки на території окупованого Криму і 30-35 тисяч на окупованих територіях Донбасу знаходяться і сьогодні близько 100 тисяч російських військ знаходяться уздовж кордонів України", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, раніше постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що РФ планує збільшити свою військову присутність в Білорусі за допомогою 30 тисяч військовослужбовців.
Крім того, секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що Україна готова мобілізувати до 2,5 млн військових.