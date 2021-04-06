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Украина отвергла причастность к гибели ребенка на Донбассе из-за обстрелов

Автор: Анастасия Рокитна

Россия распространяет информацию о гибели пятилетнего ребенка и женщины преклонного возраста на Донбассе в результате обстрелов. Российская сторона в этом обвиняет Украину, но доказательств у нее нет.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Украина направила ноту относительно намерений оккупационной администрации фальсифицировать события в населенном пункте Александровское, где якобы погиб ребенок.

В заявлении говорится, что этот населенный пункт достаточно далеко от линии соприкосновения сторон, что ставит под сомнение возможность использования на таком расстоянии БПЛА.

"А также принимая во внимание безосновательность обвинения, украинская сторона категорически отрицает свою причастность к случившемуся", - говорится в документе.

Украинская сторона обратилась к Миссии с просьбой тщательно проверить изложенную информацию с целью установления истины и проинформировать о результатах.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел Украины назвали информацию о "гибели" ребенка на фронте фейком. Спикер МИД Украины Олег Николенко написал на своей странице в Facebook, что фейки об убитых детей - неотъемлемый элемент российских психологических операций против Украины.

"Российские фейки можно побороть только благодаря системной работе. За годы войны наша страна накопила мощную экспертизу на уровне неправительственных организаций. Начинают деятельность специализированные центры противодействия дезинформации", - написал Николенко.

Напомним, у Путина заявили о полном разрыве отношений России и Украины. Говорят, что сожалеют.

Ранее в ВСУ заявили, что Россия под видом подготовки к стратегическим учениям "Запад 2021" стягивает со всей территории РФ батальонные тактические группы к восточным границам Украины.

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