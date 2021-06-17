Украина отркрывает границу для иностранцев, которые едут из Индии

С 2 мая иностранцам и лицам без гражданства, прибывшим из Индии, или тем, которые находились на ее территории не менее 7 дней в течение последних 14 дней был запрещен въезд в Украину.

Как сообщало РБК-Украина со ссылкой на источники, запрет вводился на неопределенное время.

Решение было связано с ухудшением ситуации с заболеваемостью на коронаврус в Индии. Страна стала лидером по новым случаях COVID-19. Там в течение нескольких дней регистрировали почти 400 тысяч случаев за сутки.