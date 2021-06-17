Украина отркрывает границу для иностранцев, которые едут из Индии

Украина отменила ограничения на въезд для граждан, которые приезжают из Индии. Запрет был введен в начале мая.
Соответствующее постановление было опубликовано в Урядовом курьере в четверг, 17 июня.
С 2 мая иностранцам и лицам без гражданства, прибывшим из Индии, или тем, которые находились на ее территории не менее 7 дней в течение последних 14 дней был запрещен въезд в Украину.
Как сообщало РБК-Украина со ссылкой на источники, запрет вводился на неопределенное время.
Решение было связано с ухудшением ситуации с заболеваемостью на коронаврус в Индии. Страна стала лидером по новым случаях COVID-19. Там в течение нескольких дней регистрировали почти 400 тысяч случаев за сутки.
Ранее сообщалось, что в столице Индии Дели заявили о снятии некоторых карантинных ограничений с 14 июня. В стране фиксируют снижение заболеваимости коронавирусом.