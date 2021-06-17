UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина отркрывает границу для иностранцев, которые едут из Индии

Автор: РБК-Украина

Украина отменила ограничения на въезд для граждан, которые приезжают из Индии. Запрет был введен в начале мая.

Соответствующее постановление было опубликовано в Урядовом курьере в четверг, 17 июня.

С 2 мая иностранцам и лицам без гражданства, прибывшим из Индии, или тем, которые находились на ее территории не менее 7 дней в течение последних 14 дней был запрещен въезд в Украину.

Как сообщало РБК-Украина со ссылкой на источники, запрет вводился на неопределенное время.

Решение было связано с ухудшением ситуации с заболеваемостью на коронаврус в Индии. Страна стала лидером по новым случаях COVID-19. Там в течение нескольких дней регистрировали почти 400 тысяч случаев за сутки.

Ранее сообщалось, что в столице Индии Дели заявили о снятии некоторых карантинных ограничений с 14 июня. В стране фиксируют снижение заболеваимости коронавирусом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Индия