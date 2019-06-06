Украина отправила Google жалобу из-за попытки блокирования канала ATR

Национальная рада по вопросам телевидения и радиовещания Украины обратился к корпорации Google с просьбой исключить блокирование трансляции на видеохостинге YouTube материалов крымскотатарского телеканала ATR. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Нацради.

В частности, отмечается, что YouTube просил удалить некоторые программы телеканала после жалобы Роскомнадзора, который утверждает, что размещенные материалы нарушают российское законодательство об информации.

"Национальная рада в своем письме к корпорации Google акцентирует, что вещание украинских медиа находится под юрисдикцией украинского государства, и единственным регуляторным органом, который имеет право обращаться к третьим сторонам относительно размещенного ими контента, есть украинский регулятор - Национальная рада Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - говорится в сообщении

Регулятор заверил американскую компанию, что контент телекомпании "Атлант-СВ" соответствует требованиям украинского и европейского законодательства, правовых оснований для блокировки контента телеканала нет, а этот прецедент считает опасным для свободы слова как в Украине, так и в мире. В Нацраде напомнили, что Роскомнадзор и ранее пытался влиять на контент украинских телеканалов, размещенный на YouTube, в частности требовал удалить программу Национальной общественной телерадиокомпании Украины "Наши" о воспоминаниях украинского добровольца, который воевал на Востоке страны, и сюжет о политзаключенного, фигуранта так называемого ялтинского дела "Хизб ут-Тахрир" Эмир-Усеина Куку

"Национальная рада убеждена, что такими действиями Российская Федерация использует корпорацию Google и ее дочернюю компанию YouTube в своих интересах в процессе ведения гибридной войны против Украины", - говорится в сообщении на сайте регулятора.

Напомним, в заявлении Национального союза журналистов Украины ранее говорилось, что в аннексованому Крыму продолжается системное давление на гражданскую журналистику. В НСЖУ заявили, что "Россия использует все средства для подавления любых попыток рассказывать правду о репрессиях на полуострове".