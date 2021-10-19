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Украина отправила американскому заказчику танк "Оплот"

Автор: Дмитрий Левицкий

Государственная компания "Укрспецэкспорт" из состава "Укроборонпрома" отправила американскому заказчику украинский танк "Оплот". Боевая машина была изготовлена на заводе им. В. А. Малышева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

Как рассказал гендиректор "Укрспецэкспорта" Вадим Ноздря, танк отбыл в США в рамках выполнения контракта на его изготовления между спецэкспортером и американским заказчиком. Название компании-заказчика не разглашают.

"Танк изготовлен в современной комплектации и полностью готов к эксплуатации", - отметили в госконцерне.

Что известно об "Оплоте"

Средний танк "Оплот" предназначен для поражения огнем всех видов наземных и низколетящих на малых скоростях воздушных целей в условиях огневого противодействия врага.

Украинский танк может выполнять боевые задачи за различных климатических, метеорологических и дорожных условиях в диапазоне температуры окружающей среды от -40 до +55 градусов и на высоте до 3000 метров над уровнем моря.

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ОплотУкрспецэкспортСоединенные Штаты АмерикиУкроборонпром