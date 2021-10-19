Украина отправила американскому заказчику танк "Оплот"
Государственная компания "Укрспецэкспорт" из состава "Укроборонпрома" отправила американскому заказчику украинский танк "Оплот". Боевая машина была изготовлена на заводе им. В. А. Малышева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".
Как рассказал гендиректор "Укрспецэкспорта" Вадим Ноздря, танк отбыл в США в рамках выполнения контракта на его изготовления между спецэкспортером и американским заказчиком. Название компании-заказчика не разглашают.
"Танк изготовлен в современной комплектации и полностью готов к эксплуатации", - отметили в госконцерне.
Что известно об "Оплоте"
Средний танк "Оплот" предназначен для поражения огнем всех видов наземных и низколетящих на малых скоростях воздушных целей в условиях огневого противодействия врага.
Украинский танк может выполнять боевые задачи за различных климатических, метеорологических и дорожных условиях в диапазоне температуры окружающей среды от -40 до +55 градусов и на высоте до 3000 метров над уровнем моря.