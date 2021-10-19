ru ua
Вт, 19 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Украина отправила американскому заказчику танк "Оплот"

Новина українською →
Украина, Вторник 19 октября 2021 17:37
Украина отправила американскому заказчику танк "Оплот" Фото: украинский танк "Оплот" отправили в США (ukroboronprom.com.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Государственная компания "Укрспецэкспорт" из состава "Укроборонпрома" отправила американскому заказчику украинский танк "Оплот". Боевая машина была изготовлена на заводе им. В. А. Малышева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

Как рассказал гендиректор "Укрспецэкспорта" Вадим Ноздря, танк отбыл в США в рамках выполнения контракта на его изготовления между спецэкспортером и американским заказчиком. Название компании-заказчика не разглашают.

"Танк изготовлен в современной комплектации и полностью готов к эксплуатации", - отметили в госконцерне.

Что известно об "Оплоте"

Средний танк "Оплот" предназначен для поражения огнем всех видов наземных и низколетящих на малых скоростях воздушных целей в условиях огневого противодействия врага.

Украинский танк может выполнять боевые задачи за различных климатических, метеорологических и дорожных условиях в диапазоне температуры окружающей среды от -40 до +55 градусов и на высоте до 3000 метров над уровнем моря.

img-post-2

Читайте РБК-Украина в Google News
Оплот Укрспецэкспорт Соединенные Штаты Америки Укроборонпром
NEWS
Боевики трижды нарушили "тишину" на Донбассе, используя запрещенное вооружение
Боевики трижды нарушили "тишину" на Донбассе, используя запрещенное вооружение
DAILY
Плата за простой. Как НАБУ и САП оказались под ударом и чем это грозит Украине
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Плата за простой. Как НАБУ и САП оказались под ударом и чем это грозит Украине