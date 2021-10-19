Україна відправила американському замовнику танк "Оплот"
Державна компанія "Укрспецекспорт" зі складу "Укроборонпрому" відправила американському замовнику український танк "Оплот". Бойова машина була виготовлена на заводі ім. В.О. Малишева.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укроборонпрому".
Як розповів гендиректор "Укрспецекспорту" Вадим Ноздря, танк відбув до США в рамках виконання контракту на його виготовлення між спецекспортером та американським замовником. Назву компанії-замовника не розголошують.
"Танк виготовлено в сучасній комплектації та повністю готовий до експлуатації", - наголосили в держконцерні.
Що відомо про "Оплот"
Середній танк "Оплот" призначений для ураження вогнем усіх видів наземних і низьколітаючих на малих швидкостях повітряних цілей в умовах вогневої протидії ворога.
Український танк може виконувати бойові завдання за різних кліматичних, метеорологічних і дорожніх умов у діапазоні температури навколишнього середовища від -40 до +55 градусів та на висоті до 3000 метрів над рівнем моря.