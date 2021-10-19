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Україна відправила американському замовнику танк "Оплот"

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Україна, Вівторок 19 жовтня 2021 17:37
Україна відправила американському замовнику танк "Оплот" Фото: український танк "Оплот" відправили в США (ukroboronprom.com.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Державна компанія "Укрспецекспорт" зі складу "Укроборонпрому" відправила американському замовнику український танк "Оплот". Бойова машина була виготовлена на заводі ім. В.О. Малишева.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укроборонпрому".

Як розповів гендиректор "Укрспецекспорту" Вадим Ноздря, танк відбув до США в рамках виконання контракту на його виготовлення між спецекспортером та американським замовником. Назву компанії-замовника не розголошують.

"Танк виготовлено в сучасній комплектації та повністю готовий до експлуатації", - наголосили в держконцерні.

Що відомо про "Оплот"

Середній танк "Оплот" призначений для ураження вогнем усіх видів наземних і низьколітаючих на малих швидкостях повітряних цілей в умовах вогневої протидії ворога.

Український танк може виконувати бойові завдання за різних кліматичних, метеорологічних і дорожніх умов у діапазоні температури навколишнього середовища від -40 до +55 градусів та на висоті до 3000 метрів над рівнем моря.

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Оплот Укрспецэкспорт Сполучені Штати Америки Укроборонпром
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