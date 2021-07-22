Украина отменила штрафы за выезд из ОРДЛО через Россию. Зеленский подписал закон

Жители оккупированного Донбасса смогут без штрафов выезжать на подконтрольную Украине территорию через Российскую Федерацию. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.
Законом предусматривается, что к гражданам Украины с оккупированных территорий на время действия карантина или на период блокировки работы КПВВ не будут применяться штрафы и другие меры за нарушение порядка выезда. То есть, через неподконтрольный участок границы с Российской Федерацией.
В законе оговаривается, что штрафы не применяются, если такие поездки совершены в силу обстоятельств гуманитарного характера:
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Отметим, пропуск через КПВВ на Донбассе блокируется уже более года. В марте 2020 года их работу ограничила украинская сторона, после чего меры приняли и представители непризнанных "республик". На сегодня полноценно работает только КПВВ в Станице Луганской, в Донецкой области два дня в неделю работает КПВВ "Новотроицкое".
Напомним, ранее Верховная рада ограничила переселенцам размер процентов по кредитам.