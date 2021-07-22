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Украина отменила штрафы за выезд из ОРДЛО через Россию. Зеленский подписал закон

Автор: РБК-Украина

Жители оккупированного Донбасса смогут без штрафов выезжать на подконтрольную Украине территорию через Российскую Федерацию. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Законом предусматривается, что к гражданам Украины с оккупированных территорий на время действия карантина или на период блокировки работы КПВВ не будут применяться штрафы и другие меры за нарушение порядка выезда. То есть, через неподконтрольный участок границы с Российской Федерацией.

В законе оговаривается, что штрафы не применяются, если такие поездки совершены в силу обстоятельств гуманитарного характера:

  • возвращение к месту жительства;
  • воссоединение семьи;
  • тяжелая болезнь, смерть близких родственников;
  • необходимость обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями или лечения;
  • выезд человека с видом на жительство в другой стране;
  • выезд ребенка до 16 лет в сопровождении одного из родителей или других законных представителей для оформления документов;
  • необходимость принятия наследства.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Отметим, пропуск через КПВВ на Донбассе блокируется уже более года. В марте 2020 года их работу ограничила украинская сторона, после чего меры приняли и представители непризнанных "республик". На сегодня полноценно работает только КПВВ в Станице Луганской, в Донецкой области два дня в неделю работает КПВВ "Новотроицкое".

Напомним, ранее Верховная рада ограничила переселенцам размер процентов по кредитам.

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Владимир ЗеленскийштрафОРДЛО