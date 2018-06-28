Украина отмечает День Конституции

В 1996 году заседание Верховной рады Украины, во время которого принимали Конституцию, длилось сутки

Сегодня, 28 июня 2018 года, государство отмечает 22-летие со дня принятия Конституции Украины. Основной закон базируется на Конституции гетмана Пилипа Орлика, сообщил президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

"История отечественного конституционализма насчитывает уже более трех веков, когда в 1710-м году мир увидел один из самых прогрессивных документов своего времени - "Пакты и Конституции прав и вольностей Войска Запорожского" Филиппа Орлика. И сегодня украинская Конституция, как наследница идей и принципов, заложенных в документе славного гетмана, - один из самых демократичных Основных Законов в мире", - отметил президент.

Отметим, что в 1996 году заседание Верховной рады Украины, во время которого принимали Конституцию, длилось сутки. После того ряд мировых держав назвала украинскую Конституцию одной из самых демократичных.

#ДеньКонституції История отечественного конституционализма насчитывает уже более трех веков, когда в 1710-м году мир увидел один из самых прогрессивных документов своего времени - «Пакты и Конституции прав и вольностей Войска Запорожского» Филиппа Орлика. И сегодня Конституция Украины, как наследница идей и принципов, заложенных в документе славного гетмана, - один из самых демократичных Основных Законов в мире. Уважать идеи и принципы, по которым живет Украина и защищать их вместе! С Днем Конституции! Опубликовано Петром Порошенко Среда, 27 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что обнародована программу мероприятий и торжеств в Киеве по случаю Дня Конституции.