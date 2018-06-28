Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Україна відзначає День Конституції

НовиниСуспільство    28.06.2018 - 09:05
Фото: Конституція (uk.wikipedia.org)
Фото: Конституція (uk.wikipedia.org)

У 1996 році засідання Верховної ради України, під час якого ухвалювали Конституцію, тривало добу

Сьогодні, 28 червня 2018 року, держава відзначає 22-річчя з дня ухвалення  Конституції України. Основний закон базується на Конституції гетьмана Пилипа Орлика, повідоми президент України Петро Порошенко у Facebook.

"Історія вітчизняного конституціоналізму налічує вже понад три століття, коли 1710-му році світ побачив один з найпрогресивніших документів свого часу - "Пакти й Конституції прав і вольностей Війська Запорізького" Пилипа Орлика. І сьогодні українська Конституція, як спадкоємиця ідей та принципів, закладених у документі славного гетьмана, - один з найбільш демократичних Основних Законів у світі", - зазначив президент.

Зазначимо, що у 1996 році засідання Верховної ради України, під час якого ухвалювали Конституцію, тривало добу. Після того низка світових держав назвала українську Конституцію однією із найдемократичніших.

 
#ДеньКонституції

Історія вітчизняного конституціоналізму налічує вже понад три століття, коли 1710-му році світ побачив один з найпрогресивніших документів свого часу - «Пакти й Конституції прав і вольностей Війська Запорізького» Пилипа Орлика. І сьогодні Конституція України, як спадкоємиця ідей та принципів, закладених у документі славного гетьмана, - один з найбільш демократичних Основних Законів у світі. Шануймо ідеї та принципи, за якими живе Україна та захищаймо їх разом! З Днем Конституції!

Опубліковано Петром Порошенком Середа, 27 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що оприлюднено програму заходів та святкувань у Києві з нагоди Дня Конституції.

Порошенко: завершується робота над змінами до КУ щодо європейського напряму розвитку України Законопроект про антикорупційний суд відповідатиме Конституції, - Порошенко
Теги публікації: Конституция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"5 з 5 можливих медалей": українська гімнастка викликала фурор на турнірі в Туреччині (відео)
У Києві розгромили табір ромів: активісти зробили жорстку заяву
"Київхліб" буде судитися з Roshen через "Київський торт"
"Постійно живу в напрузі": Лідія Таран відверто розповіла про своє особисте життя
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся