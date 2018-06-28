Україна відзначає День Конституції

У 1996 році засідання Верховної ради України, під час якого ухвалювали Конституцію, тривало добу

Сьогодні, 28 червня 2018 року, держава відзначає 22-річчя з дня ухвалення Конституції України. Основний закон базується на Конституції гетьмана Пилипа Орлика, повідоми президент України Петро Порошенко у Facebook.

"Історія вітчизняного конституціоналізму налічує вже понад три століття, коли 1710-му році світ побачив один з найпрогресивніших документів свого часу - "Пакти й Конституції прав і вольностей Війська Запорізького" Пилипа Орлика. І сьогодні українська Конституція, як спадкоємиця ідей та принципів, закладених у документі славного гетьмана, - один з найбільш демократичних Основних Законів у світі", - зазначив президент.

Зазначимо, що у 1996 році засідання Верховної ради України, під час якого ухвалювали Конституцію, тривало добу. Після того низка світових держав назвала українську Конституцію однією із найдемократичніших.

#ДеньКонституції Історія вітчизняного конституціоналізму налічує вже понад три століття, коли 1710-му році світ побачив один з найпрогресивніших документів свого часу - «Пакти й Конституції прав і вольностей Війська Запорізького» Пилипа Орлика. І сьогодні Конституція України, як спадкоємиця ідей та принципів, закладених у документі славного гетьмана, - один з найбільш демократичних Основних Законів у світі. Шануймо ідеї та принципи, за якими живе Україна та захищаймо їх разом! З Днем Конституції! Опубліковано Петром Порошенком Середа, 27 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що оприлюднено програму заходів та святкувань у Києві з нагоди Дня Конституції.