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Украина открывает новые пункты пропуска на границе с Румынией

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Пятница 29 апреля 2022 19:09
Украина открывает новые пункты пропуска на границе с Румынией Фото: Украина открывает новые пункты пропуска на границе с Румынией (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Сергей Пышкин

Украина откроет два новых пункта пропуска с Румынией: "Дьяковцы" и "Красноильск". Это поможет разгрузить движение через границу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Кроме того, Украина ведет переговоры с нашими европейскими соседями, чтобы запустить совместные пункты пропуска и совместно проводить таможенный контроль, что еще больше ускорит процесс прохождения таможни", - заявил Шмыгаль.

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