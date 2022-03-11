Украина открывает гуманитарные коридоры для эвакуации населения: названы маршруты
Фото: Украина открывает гуманитарные коридоры для эвакуации населения (Getty Images)
Украина в очередной раз открывает гуманитарные коридоры для эвакуации населения из ряда городов. В частности, власти назвали маршруты, по которым будут проводить эвакуацию 11 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.
Так, эвакуация будет проводиться по следующим маршрутам:
- Мариуполь - Запорожье,
- Пологе - Запорожье,
- Волноваха - Покровск,
- Энергодар - Запорожье,
- Изюм - Лозовая,
- Буча - Киев,
- Гостомель - Киев,
- Микуличин - Киев,
- Андреевка - Житомир,
- Макаров - Житомир,
- Бородянка - Житомир.
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