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Украина открывает гуманитарные коридоры для эвакуации населения: названы маршруты

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Киев, Пятница 11 марта 2022 09:11
Украина открывает гуманитарные коридоры для эвакуации населения: названы маршруты Фото: Украина открывает гуманитарные коридоры для эвакуации населения (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина в очередной раз открывает гуманитарные коридоры для эвакуации населения из ряда городов. В частности, власти назвали маршруты, по которым будут проводить эвакуацию 11 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.

Так, эвакуация будет проводиться по следующим маршрутам:

  • Мариуполь - Запорожье,
  • Пологе - Запорожье,
  • Волноваха - Покровск,
  • Энергодар - Запорожье,
  • Изюм - Лозовая,
  • Буча - Киев,
  • Гостомель - Киев,
  • Микуличин - Киев,
  • Андреевка - Житомир,
  • Макаров - Житомир,
  • Бородянка - Житомир.

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