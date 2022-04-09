Украина открыла более 4200 дел из-за войны России

"Из-под руин извлекают тела погибших. Как минимум, нужно еще две недели, чтобы деблокировать руины, и это будет только первый этап. Только тогда мы сможем назвать и первое количество погибших в этих населенных пунктах", - заявил он.

По словам Монастырского, параллельно обследуют территорию 17 групп пиротехников ГСЧС Украины. За минувшие сутки они обнаружили более 6500 взрывоопасных предметов. Они работают над разминированием вместе с иностранными специалистами и вооруженными силами Украины.

"Мы запустили новую инициативу: привлекаем волонтеров-спасателей, которые помогают в этих городах разбирать завалы. За последние 24 часа мы получили более 5000 запросов от желающих приобщиться", - заявил министр.

Монастырский также сообщил, что оккупанты оставляли взрывчатку там, где они ночевали.

"Они расставляли растяжки на входах в дома или территории. Если во время грабежа находили фотографии полицейских, спасателей или военнослужащих, обязательно миновали жилье. Взрывчатки находили под касками, прикрепленными к двери, в стиральной машине, а также в автомобилях", - сообщил министр.