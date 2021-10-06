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Украина откроет в Польше еще одно генконсульство: где именно и когда

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Вроцлав, Среда 06 октября 2021 12:31
Украина откроет в Польше еще одно генконсульство: где именно и когда Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В польском Вроцлаве планируют открыть Генеральное консульство Украины. Это должно произойти до конца текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в интервью Укринформу.

"Консульство Украины во Вроцлаве мы откроем до конца года. Это та задача, которую я ставил перед послом, и он подтвердил, что это будет сделано", - заявил министр.

По словам главы МИД, генеральный консул и команда ведомства уже определена.

"Команда уже есть, в помещении высыхает краска и мы открываем генконсульство. Это обещание создать дополнительное дипломатическое присутствие для защиты украинских граждан, которое я давал украинской общине в прошлом году, и оно будет выполнено", - добавил Кулеба.

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