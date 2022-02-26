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Украина отказалась возобновлять соединение с энергосетями РФ и Беларуси

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Суббота 26 февраля 2022 22:17
Украина отказалась возобновлять соединение с энергосетями РФ и Беларуси Фото: Украина отказалась от энергосетей РФ и Беларуси (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Министерстве энергетики Украины отказались от присоединения к энергосетям России и Беларуси после завершения работы в изолированном режиме. Такой указ подписал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его странице в Facebook.

Как отмечает Герман Галущенко, в то время как Россия начала военное вторжение в Украину, энергосистема нашего государства проводила тестовое испытание работы в изолированном режиме от российской и белорусской энергосистем.

"Автономная работа украинской энергосистемы 24-26 февраля прошла успешно и доказала способность работать в изолированном режиме. И все это в условиях ракетных обстрелов, упорных боев и попыток врага атаковать объекты критической инфраструктуры.

Украинская энергосистема доказала способность поддерживать необходимую частоту 50 Гц в разных режимах работы и надежность и безопасность энергоснабжения украинским потребителям даже в условиях военной агрессии.

Спасибо оператору НЭК "Укрэнерго" за профессионально выполненные работы и диспетчерское управление в сверхсложных условиях. Благодарю всех энергетических предприятий за обеспечение ресурсной, технической и технологической работы энергосистемы!" - сообщает министр.

Он добавил, что работа в изолированном режиме, как предусмотрено Соглашением об условиях будущего объединения украинской и европейской энергосистем, должна была проводиться в два этапа: в зимний и летний период.

По словам Галущенко, возвращение энергосистемы Украины в объединенную с Россией и Беларусью сеть после испытаний было запланировано на 27 февраля.

"В то же время враг откорректировал наши планы. Сегодня подписан приказ Минэнерго об отказе от присоединения к энергосети российских оккупантов. Я планирую обратиться к министрам энергетики европейских стран по поводу содействия в ускорении принятия решения о присоединении украинской энергосистемы к европейской.

Технически и технологично мы доказали нашу способность. Политически – слово за правительствами европейских стран. ОЭС Украины обладает достаточным резервом мощности и продемонстрировала свою устойчивость.

В работе сегодня 10 блоков АЭС, работает гидрогенерация, а тепловые электростанции как государственной, так и частной формы собственности нарастили достаточный запас угля для успешного окончания отопительного сезона и обеспечивают выработку необходимого объема электроэнергии и регулирования мощности", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Укрэнерго рассказали, планируется ли отключение электроэнергии в Украине из-за вторжения России.

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