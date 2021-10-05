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Украина отдает предпочтение усилению ПВО и планирует замену боевых самолетов, - Минобороны

Автор: Дмитрий Кузнецов

В сегодняшней ситуации Украина отдает предпочтение усилению противовоздушной обороны (ПВО). Однако в ближайшее время планируется замена ударных боевых самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора директората политики в сфере обороны Минобороны Юрия Пунду.

"В нашей ситуации - это выбор между противовоздушной обороной и ударными мощностями Военно-воздушных сил. Сейчас мы более заинтересованы в развитии ПВО, чем ударных мощностей ВВС", - сказал он во время Варшавского безопасности форума.

Пунда отметил, что украинская военная авиация устарела. Однако, по его словам, в конфликте с Россией сложно использовать боевые самолеты, поскольку враг обладает мощной ПВО.

"Ситуация с противовоздушной обороной важнее, чем ударные мощности ВВС. И именно поэтому наше руководство предоставляет больший приоритет ПВО", - добавил представитель Минобороны.

При этом он подчеркнул, что в ближайшее время оборонное ведомство планирует замену устаревших боевых самолетов на новые. "Это обсуждение проводится. Но все зависит от бюджета", - добавил Пунда.

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Министерство обороны УкраиныПВО