Украина может отбросить оккупантов на линию 23 февраля до конца года, но есть условие

"Я полагаю, что если Запад/США продолжат доставлять все обещанное, более быстрыми темпами, тогда украинские силы смогут отодвинуть российские войска до линии 23 февраля до конца этого года. Ситуация уже значительно меняется в пользу Украины", - сказал генерал.

При этом он считает, что активные боевые действия будут продолжаться и зимой, а ВСУ смогут освободить юг при наличии нужного вооружения, в частности дальнобойного оружия.

Ходжес отметил, что нужно также улучшить логистические сети внутри Украины и, возможно, привлечь коммерческие компании из США или Великобритании.