Украина уже освободила почти 1000 сел и городов. Оккупированных значительно больше, - Зеленский

С начала полномасштабного российского вторжения Украина освободила от захватчиков почти 1000 своих населенных пунктов. Однако, количество сел и городов, которые до сих пор находятся под российской оккупацией, значительно больше.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время обращения к португальскому народу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"За 57 дней войны мы освободили около 1000 населенных пунктов, которые были захвачены Россией. Однако количество оккупированных городов и общин значительно больше", - подчеркнул украинский лидер.