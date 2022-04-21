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Украина уже освободила почти 1000 сел и городов. Оккупированных значительно больше, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

С начала полномасштабного российского вторжения Украина освободила от захватчиков почти 1000 своих населенных пунктов. Однако, количество сел и городов, которые до сих пор находятся под российской оккупацией, значительно больше.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время обращения к португальскому народу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"За 57 дней войны мы освободили около 1000 населенных пунктов, которые были захвачены Россией. Однако количество оккупированных городов и общин значительно больше", - подчеркнул украинский лидер.

Напомним, Россия хочет провести на оккупированной территории Херсонской области мобилизацию и перепись населения. Это является грубым нарушением международных норм.

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Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияОккупированные территорииВойна России против Украины