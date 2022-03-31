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Украина осудила призыв и мобилизацию украинцев с оккупированных территорий в армию РФ

Новина українською →
Четверг 31 марта 2022 21:42
Украина осудила призыв и мобилизацию украинцев с оккупированных территорий в армию РФ Фото: Украина осудила призыв и мобилизацию украинцев с оккупированных территорий в армию РФ (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украина осудила призыв и мобилизацию граждан нашей страны Российской Федерацией на временно оккупированных территориях. Призвала международное сообщество отреагировать на это.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

Начиная с 1 апреля по 15 июля Российская Федерация начнет весеннюю призывную компанию, которую планирует провести и на временно оккупированных территориях Украины.

"С 2014 года российская оккупационная администрация уже призвала на службу в Вооруженные Силы РФ около 34 тысяч жителей Крыма, часть из которых была принудительно вовлечена в военные действия против Украины", - пишет пресс-служба.

В то же время на фоне войны на территории нашей страны, оккупант решил увеличить количество лиц, которые будут призваны в рамках кампании.

Также военным преступлением России есть и насильственная мобилизация людей на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. Оккупант начал "всеобщую мобилизацию" еще 19 февраля и впоследствии увеличил возраст призыва от 18 до 65 лет. Россия отправляет призывников воевать в зону боевых действий без связи с родными.

"Особым цинизмом считаем мобилизацию Россией граждан Украины, которые через гуманитарные коридоры выходят из зоны боевых действий. Вполне очевидно, что этими незаконными действиями кремлевский режим пытается компенсировать беспрецедентные потери, которые понесли российские захватчики в ходе вооруженного вторжения в Украину. Российские власти испытывают острую потребность пополнить ряды призывников и мобилизованных для ведения боевых действий на территории нашего государства", - добавляет пресс-служба.

Несмотря на обнародованные факты о пленных и погибших граждан Украины с территории временно оккупированного Крыма, Донецкой и Луганской областей, Россия продолжает усердно это отрицать.

"Призываем международное сообщество осудить эти действия России, требовать отвода ней своих сил и средств с территории Украины и демонстрировать конструктивную позицию на переговорах с целью скорейшего восстановления мира", - пишет пресс-служба.

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