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Украина остается самой несчастной страной Европы в рейтинге World Happiness

Новина українською → Пятница 19 марта 2021 14:09
Украина остается самой несчастной страной Европы в рейтинге World Happiness Фото: Майдан Независимости (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина поднялась в рейтинге самых счастливых стран на 13 позиций и заняла 110-е место среди 149 стран. Несмотря на прогресс, Украина остается самой несчастной страной Европы.

Об этом свидетельствуют данные доклада World Happiness Report 2021.

Как и в прошлом году, топ-10 самых счастливых стран мира возглавляет Финляндия. Далее идут Дания, Швейцария, Исландия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Люксембург Новая Зеландия и Австрия. Замыкают список Руанда, Зимбабве и Афганистан.

В рейтинге ближайшими соседями Украины стали Грузия (10-9 место) и Ирак (111-е место).

Рейтинг учитывает ряд показателей, в том числе, самооценку счастья, ВВП на душу населения, социальную поддержку, продолжительность жизни, восприятие коррупции и т.п.

Напомним, Украина в 2019 году поднялась в рейтинге самых счастливых стран World Happiness Report на 10 позиций и заняла 123 строчку.

Как сообщало РБК-Украина, минимальная зарплата в Украине в 10 раз меньше, чем в самых богатых странах ЕС.

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