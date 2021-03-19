Украина остается самой несчастной страной Европы в рейтинге World Happiness

Украина поднялась в рейтинге самых счастливых стран на 13 позиций и заняла 110-е место среди 149 стран. Несмотря на прогресс, Украина остается самой несчастной страной Европы.

Об этом свидетельствуют данные доклада World Happiness Report 2021 .

Как и в прошлом году, топ-10 самых счастливых стран мира возглавляет Финляндия. Далее идут Дания, Швейцария, Исландия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Люксембург Новая Зеландия и Австрия. Замыкают список Руанда, Зимбабве и Афганистан.

В рейтинге ближайшими соседями Украины стали Грузия (10-9 место) и Ирак (111-е место).

Рейтинг учитывает ряд показателей, в том числе, самооценку счастья, ВВП на душу населения, социальную поддержку, продолжительность жизни, восприятие коррупции и т.п.