Украина на Олимпийских играх: история побед наших спортсменов

Сколько медалей завоевала Украина

Украинская национальная олимпийская команда участвовала в летних играх шесть раз. За это время завоевала 121 медаль (одну из них потеряла после того, как тяжеловеса Алексея Торохтия обвинили в употреблении допинга, у него было "золото" на Олимпиаде-2012)

Всего на счету украинских спортсменов 35 "золотых", 30 "серебряных", а также 56 "бронзовых" медалей:

1996 (Атланта): золото - 9, серебро - 2, бронза - 12

золото - 9, серебро - 2, бронза - 12 2000 (Сидней): золото - 3, серебро - 10, бронза - 10

золото - 3, серебро - 10, бронза - 10 2004 (Афины): золото- 8, серебро - 5, бронза - 9

золото- 8, серебро - 5, бронза - 9 2008 (Пекин): золото - 7, серебро - 4, бронза - 11

золото - 7, серебро - 4, бронза - 11 2012 (Лондон): золото - 6, серебро - 4, бронза - 10

золото - 6, серебро - 4, бронза - 10 2016 (Рио-де-Жанейро): золото - 2, серебро - 5, бронза - 4

Лучшее за все годы Украина выступила на Олимпиаде-1996. Тогда национальная сборная завоевала 23 награды, девять из которых были золотыми.

На всех Играх украинские спортсмены выступали достаточно успешно завоевывали более 20 медалей. Однако в 2016 году нашим олимпийцам удалось завоевать всего 11 наград. Соответственно они заняли худшее за все время для Украины общекомандное место на Олимпиаде - 31.

Виды спорта

Самыми успешными украинские спортмены оказались в гимнастике. За все время участия в Олимпиадах удалось получить 19 медалей, среди которых 7 "золотых".

Известной олимпийской чемпионкой является Лилия Подкопаева. Она в 1996 году завоевала сразу два "золота" и одно "серебро" в соревнованиях по спортивной гимнастике.

А на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро "золото" Украине принес гимнаст Олег Верняев в соревнованиях на параллельных брусьях. Также он завоевал серебряную медаль в абсолютном первенстве. Отметим, что к Олимпиаде-2020 спортсмена не допустили после обвинений в употреблении допинга.

Фото: Олег Верняев (GettyImages)

Успешными для Украины были выступления в соревнованиях по боксу. Спортсмены завоевали всего 14 наград, четыре "золота".

В 1996 году высшую награду для нашей сборной получил Владимир Кличко.

Однако самой результативной стала Олимпиада в 2012 году в Лондоне. Тогда олимпийскими чемпионами стали сразу два украинца - Александр Усик и Василий Ломаченко, а Денис Беринчик принес Украине "серебро".

Фото: Василий Ломаченко и Александр Усик (коллаж РБК-Украина)

Кроме того, Украина хорошо себя показала в соревнованиях по плаванию. В 2000 году на весь мир стало известным имя украинки Яны Клочковой, которая получила два "золота". Свой результат она повторила и на следующей Олимпиаде в 2004 году - снова две "золотые" медали, и в придачу - "серебряная".

Фото: Яна Клочкова (GettyImages)

Также хорошие результаты украинцы демонстрировали в соревнованиях по легкой атлетике, (получив 17 медалей), борьбе (15 медалей), стрельбе (8 медалей), гребле на байдарках и каноэ (8 медалей).

Однако есть виды спорта, в которых Украине не удалось взять еще ни одного золота - это велоспорт, дзюдо, современное пятиборье, прыжки в воду и гандбол.

Украина на Олимпиаде - 2020 в Токио: ожидания

В этом году на Игры поедет наименьшая делегация украинских спортсменов за всю историю – 158. Ранее в национальной сборной было минимум 206 лицензий на соревнования в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Прогнозируют, что у Украины после поездки в Токио должно быть около 20 медалей, из них могут получить не менее 5 "золотых".

Так, большая надежда есть на фехтовальщицу Ольгу Харлан, которая шесть раз была чемпионкой мира и уже добывала "золото" на Олимпийских играх в 2008 году.

Кроме того, олимпийским чемпионом может стать борец греко-римского стиля Жан Беленюк, который является чемпионом мира и вице-чемпионом Олимпиады-2016.

Также национальная сборная делает ставку на боксера Александра Хижняка, который уже является чемпионом Европы и мира.

Медали Украине может принести легкоатлетка Ярослава Магучих, которая демонстрирует успешные показатели в прыжках в высоту.

Пара Людмила Лузан – Анастасия Четверикова имеют хорошие шансы в гребле на каноэ.

Соревнования будут проходить в Токио с 23 июля по 8 августа.