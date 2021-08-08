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Украина на Олимпиаде-2020: сколько завоевали медалей

Автор: Анастасия Рокитна

На Олимпийских играх в Токио украинские олимпийцы выиграли 19 наград. В частности, одну "золотую" медаль.

Сколько Украина завоевала медалей, в материале РБК-Украина.

Украинские олимпийцы сумели выиграть 19 медалей - одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых.

"Золото"

Жан Беленюк (греко-римская борьба).

"Серебро"

Александр Хижняк (бокс);

Людмила Лузан/Анастасия Четверикова (каноэ);

Елена Старикова (велотрек);

Анжелика Терлюга (каратэ);

Михаил Романчук (плавание);

Парвиз Насибов(греко-римская борьба).

"Бронза"

Марта Федина/Анастасия Савчук (синхронное плавание, дуэт);

Марта Федина, Анастасия Савчук, Елизавета Яхно, Владислава Алексеева, Марина Алексеева, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко, Екатерина Резник (синхронное плавание, команда);

Ярослава Магучих (прыжки в высоту);

Людмила Лузан (каноэ);

Игорь Рейзлин (фехтование, шпага);

Дарья Билодид(дзюдо);

Станислав Горуна (каратэ);

Елена Костевич/Олег Омельчук (пулевая стрельба);

Михаил Романчук (плавание);

Элина Свитолина (теннис);

Ирина Коляденко (вольная борьба);

Алла Черкасова (вольная борьба).

По количеству медалей Украина показала предпоследний результат в своей истории. Меньше наград было добыто лишь на предыдущих Играх в Рио-де-Жанейро (11 медалей).

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УкраинаОлимпиада 2020