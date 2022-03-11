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Украина официально начала процесс евроинтеграции. Лидеры ЕС поддержали

Автор: Владимир Костырин

Украина начала процесс евроинтеграции официально - на саммите в Версале на заседании Совета ЕС все лидеры стран Евросоюза поддержали такое решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter президента Литвы Гитанаса Науседы.

"Историческая ночь в Версале. После пяти часов жарких дискуссий лидеры ЕС сказали "да" украинской евроинтеграции. Процесс начался", - говорится в публикации.

Сейчас остается дело за Еврокомиссией, которая должна тоже одобрить старт и предоставить свои выводы по украинской заявке на членство в ЕС.

"Теперь дело за нами и украинцами, чтобы сделать это быстро. Героический украинский народ заслуживает того, чтобы знать, что ему рады в ЕС", - пишет литовский президент.

В заявлении на сайте Совета Евросоюза по итогам саммита в Версале говорится, что европейские устремления и выбор Украины - признан.

"Европейский совет признал европейские устремления и европейский выбор Украины, как указано в Соглашении об ассоциации.

28 февраля 2022 года, реализуя право Украины на выбор своей судьбы, президент Украины подал заявку Украины на вступление в Европейский Союз.

Совет действовал быстро и предложил Комиссии представить свое мнение по этому заявлению в соответствии с соответствующими положениями договоров.

В ожидании этого и без промедления мы будем еще больше укреплять наши связи и углублять наше партнерство, чтобы поддержать Украину в ее следовании ее европейскому пути. Украина принадлежит к нашей европейской семье", - говорится в тексте заявления.

Ранее мы писали о том, что Украина рассчитывала на поддержку со стороны стран-участников ЕС относительно своего членства в ЕС на саммит в Версале 11 марта. Да два дня до саммита президент Украины Владимир Зеленский провел телефона разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляєн, во время которого стороны затронули вопросы членства нашей страны в ЕС.

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