Украина обжалует полномочия России в ПАСЕ из-за задержания Навального

Украинская делегация в Парламентской ассамблеи Совета Европы будет обжаловать полномочия Российской Федерации в ПАСЕ. На такие действия украинская сторона пойдет, в том числе, из-за задержания российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом в Facebook сообщила глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева.

Она отметила, что 19 января в комитете ПАСЕ по правовым вопросам планировалось выступление Навального, однако теперь он вряд ли сможет принять в нем участие.

"Наша делегация будет использовать все возможные инструменты, которые предусматривает регламент для дальнейших шагов по обсуждений (urgent debates) и обжалований полномочий РФ, основываясь, в том числе на этих событиях", - написала Мезенцева.

Напомним, 17 января Навальный впервые после отравления вернулся в Россию. Оппозиционера задержали во время прохождения паспортного контроля в московском аэропорту "Шереметьево". Против Навального возбудил дело о хищении, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее РБК-Украина писало, что в Евросоюзе допустили введение против России новых санкций из-за задержания Навального.