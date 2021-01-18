ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украина обжалует полномочия России в ПАСЕ из-за задержания Навального

Автор: Игорь Литвиненко

Украинская делегация в Парламентской ассамблеи Совета Европы будет обжаловать полномочия Российской Федерации в ПАСЕ. На такие действия украинская сторона пойдет, в том числе, из-за задержания российского оппозиционера Алексея Навального.

Самые читаемые новости

Об этом в Facebook сообщила глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева.

Она отметила, что 19 января в комитете ПАСЕ по правовым вопросам планировалось выступление Навального, однако теперь он вряд ли сможет принять в нем участие.

"Наша делегация будет использовать все возможные инструменты, которые предусматривает регламент для дальнейших шагов по обсуждений (urgent debates) и обжалований полномочий РФ, основываясь, в том числе на этих событиях", - написала Мезенцева.

Напомним, 17 января Навальный впервые после отравления вернулся в Россию. Оппозиционера задержали во время прохождения паспортного контроля в московском аэропорту "Шереметьево". Против Навального возбудил дело о хищении, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее РБК-Украина писало, что в Евросоюзе допустили введение против России новых санкций из-за задержания Навального.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ПАСЕНавальный