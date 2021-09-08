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Украина обыграла Бельгию на ЧЕ по волейболу и вышла в 1/8 финала

Автор: Артур Родивилов

Сборная Украины по волейболу в 4-м матче в группе на чемпионате Европы обыграла сборную Бельгии. Она вышла в 1/8 финала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tribuna.

Подопечные Угиса Крастиньша на площадке "Таурон Арены" польского города Краков в четырех сетах обыграли команду Бельгии - 3:1 (25:27, 25:23, 25:18, 25:23).

В первом матче Украина обыграла Грецию (3:2), во втором - уступила Сербии (0:3), в третьем - одолела Португалию (3:2).

Волейбольное Евро-2021 продлится до 19 сентября в четырех странах - Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии.

Добавим, что для украинцев - это второй подряд выход в финальную часть волейбольного Евро. В 2019 году наша сборная под руководством Угиса Крастиньша достигла 1/4 финала.

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