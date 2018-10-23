Украина объявила свою позицию об избрании нового генсека Совет Европы

Иллюстративное фото: Совет Европы (coe.int)

Также МИД подчеркивает важность того, чтобы секретариат возглавил представитель центральной или восточной Европы

В Совете Европы начался процесс отбора кандидатов на должность нового Генерального секретаря организации. Министерство иностранных дел Украины настаивает, что пост должна занять женщина, представляющая центральную или восточную Европу, об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МИД Украины.

"Хотя мы и убеждены, что лучший и самый сильный кандидат должен победить в прозрачной и честной борьбе, мы настаиваем на том, что после 70 лет доминирования мужчин во главе Секретариата, женщины Европы должны получить еще одну возможность вести Совет Европы через бурные времена", - отмечают в МИД.

Также МИД подчеркивает важность того, чтобы секретариат возглавил представитель центральной или восточной Европы.

"Хотя в течение первых четырех десятилетий после создания Совета Европы она была почти исключительно западноевропейской организацией, последние три десятилетия сказались историческим расширением и вступлением в нее почти 20 новых членов. Большой вклад стран Центральной и Восточной Европы в распространение и укрепление демократии на всем континенте не признан советом Европы, когда речь идет о замещении должности Генерального секретаря. Мы считаем, что представители этих стран должны получить возможность возглавить Секретариат впервые за семьдесят лет существования Совета Европы ", - говорится в документе.

Согласно установленной процедуре, отобранные Комитетом министров СЕ кандидатуры будут переданы на рассмотрение Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая путем голосования выберет нового Генерального секретаря на своей июньской сессии в 2019 году.

"Мы призываем к максимальной прозрачности этого процесса, которая может быть достигнута, среди прочего, путем применения инновационных подходов. Например - проведением прямой веб-трансляции дебатов, которая доказала свою эффективность при избрании Генерального секретаря ООН", - говорится в документе.

Отметим, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявлял, что российская делегация не заявит о своем участии в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы в следующем году