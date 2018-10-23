Україна оголосила свою позицію щодо обрання нового генсека Ради Європи

Ілюстративне фото: Рада Європи (coe.int)

Також МЗС підкреслює важливість того, щоб секретаріат очолив представник центральної або східної Європи

У Раді Європи почався процес відбору кандидатів на посаду нового Генерального секретаря організації. Міністерство закордонних справ України наполягає, що посаду має зайняти жінка, яка представляє центральну чи східну Європу, про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МЗС України.

"Хоча ми переконані, що найкращий і найсильніший кандидат повинен перемогти в прозорій і чесній боротьбі, ми наполягаємо на тому, що після 70 років домінування чоловіків на чолі Секретаріату, жінки Європи повинні отримати ще одну можливість вести Рада Європи через бурхливі часи", - відзначають в МЗС.

Також МЗС підкреслює важливість того, щоб секретаріат очолив представник центральної або східної Європи.

"Хоча протягом перших чотирьох десятиліть після створення Ради Європи вона була майже виключно західноєвропейської організацією, останні три десятиліття позначилися історичним розширенням і вступом до неї майже 20 нових членів. Великий внесок країн Центральної та Східної Європи поширення і зміцнення демократії на всьому континенті не визнано радою Європи, коли мова йде про заміщення посади Генерального секретаря. Ми вважаємо, що представники цих країн повинні отримати можливість очолити Секретаріат вперше за сімдесят років існування Ради Європи ", - йдеться в документі.

Відповідно до встановленої процедури, відібрані Комітетом міністрів РЄ кандидатури будуть передані на розгляд Парламентської асамблеї Ради Європи, яка шляхом голосування обере нового Генерального секретаря на своїй червневої сесії в 2019 році.

"Ми закликаємо до максимальної прозорості цього процесу, яка може бути досягнута, серед іншого, шляхом застосування інноваційних підходів. Наприклад - проведенням пряму веб-трансляцію дебатів, яка довела свою ефективність при обранні Генерального секретаря ООН", - йдеться в документі.

Зазначимо, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, що російська делегація не заявить про своє участь у роботі Парламентської асамблеї Ради Європи в наступному році