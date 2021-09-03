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Украина объявила подозрение первому "главе МГБ" оккупантов в Донецке

Автор: РБК-Украина

Украинская прокуратура заочно объявила подозрение первому "министру государственной безопасности" так называемой "Донецкой народной республики". Его подозревают в терроризме и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Донецкой области.

Сообщается, что подозрение объявлено 43-летнему жителю Одессы, который с ноября 2014 года по март 2015 занимал так называемую должность "министра государственной безопасности ДНР".

Отметим, согласно указанному временному отрезку, речь идет об Андрее Пинчуке. Следствие полагает, что в его обязанности входило выявление и пресечение разведывательной деятельности украинских спецслужб, ведение внешней разведки с оккупированного Донбасса.

"Также злоумышленник проводил мероприятия по поддержке мобилизационной готовности боевиков, а также выявление проукраински настроенных граждан", - говорится сообщении.

Кроме того, ему вменяется функционирование на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке базы "МГБ", на которой удерживали и пытали украинских военных и гражданских.

Максимальное наказание - до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

По информации из открытых источников, до событий на Донбассе Пинчук работал в "министерстве государственной безопасности" непризнанного Приднестровья. Участвовал в оккупации Крыма.

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ДонбассДНР