Украина объявила подозрение двум идеологам "денацификации", их разыскивают

СБУ объявила подозрение идеологу "денацификации" Украины и российскому политтехнологу. Они публично призвали к геноциду украинцев и нападению на нашустрану.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-сцентр СБУ и Офис Генпрокуратуры.
По данным правоохранителей, мужчин уже объявили в международный розыск, теперь они стали невъездными в цивилизованные страны мира.
Так, речь идет об:
Как сообщили в СБУ, политтехнолог Сергейцев продвигал идеи о "неполноценности и второсортности украинской нации", а также о необходимости ее уничтожения.
А Гаспарян издал свою книгу, призывающую руководство России к военному нападению на Украину, и распространил термин "денацификация".
При этом, по данным следствия, еще в 2017 году обвиняемый издал книгу, в которой призвал к так называемой "денацификации" Украины путем частичного уничтожения украинцев, отправки их в "фильтрационных" лагерей, осуждение за проукраинскую позицию, лишения государственности и суверенитета.
В дальнейшем эта книга была закуплена администрацией президента РФ, а ее идеи и нарративы отразились в выступлениях Путина и высшего военного и политического руководства РФ для оправдания войны против Украины.
Сейчас фигуранты подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК:
Обвинительные акты уже направлены в суд.
Напомним, "денацификация" Украины была заявлена президентом России Владимиром Путиным как одна из целей войны против Украины. Но по данным российских СМИ, в самой стране решили отказаться от этого термина, поскольку население его не понимает.
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