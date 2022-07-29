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Украина объявила подозрение двум идеологам "денацификации", их разыскивают

Фото: Украина объявила подозрение двум идеологам "денацификации" (росСМИ)
Автор: Мария Кучерявец

СБУ объявила подозрение идеологу "денацификации" Украины и российскому политтехнологу. Они публично призвали к геноциду украинцев и нападению на нашустрану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-сцентр СБУ и Офис Генпрокуратуры.

По данным правоохранителей, мужчин уже объявили в международный розыск, теперь они стали невъездными в цивилизованные страны мира.

Так, речь идет об:

  • авторе книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков" Армена Гаспаряна,
  • политтехнолога и автора антиукраинских публикаций Тимофея Сергейцева.

Как сообщили в СБУ, политтехнолог Сергейцев продвигал идеи о "неполноценности и второсортности украинской нации", а также о необходимости ее уничтожения.

А Гаспарян издал свою книгу, призывающую руководство России к военному нападению на Украину, и распространил термин "денацификация".

При этом, по данным следствия, еще в 2017 году обвиняемый издал книгу, в которой призвал к так называемой "денацификации" Украины путем частичного уничтожения украинцев, отправки их в "фильтрационных" лагерей, осуждение за проукраинскую позицию, лишения государственности и суверенитета.

В дальнейшем эта книга была закуплена администрацией президента РФ, а ее идеи и нарративы отразились в выступлениях Путина и высшего военного и политического руководства РФ для оправдания войны против Украины.

Сейчас фигуранты подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК:

  • ч. 3 ст. 109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
  • ч. 1 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ч. 2 ст. 442 (геноцид).

Обвинительные акты уже направлены в суд.

Напомним, "денацификация" Украины была заявлена президентом России Владимиром Путиным как одна из целей войны против Украины. Но по данным российских СМИ, в самой стране решили отказаться от этого термина, поскольку население его не понимает.

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