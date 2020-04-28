Украина обсудила с Ираном механизм компенсаций из-за авиакатастрофы

Министры иностранных дел Ирана и Украины обсудили вопросы возвращения черных ящиков с борта МАУ и компенсации. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент РБК-Украина.

Как сообщил Кулеба, он с министром иностранных дел Ирана во время телефонного разговора обсудил вопрос компенсаций украинской стороне.

"Поскольку переговорный процесс продолжается, я не могу поделиться всеми деталями. Но уверяю, что стратегическая цель для Украины - это справедливость", - заявил Кулеба.

Кроме того, во время разговора обсуждались два ключевых вопроса относительно черных ящиков.

"Не было попытки Ирана, была попытка одного иранского политика, члена парламента заявить, что никто не наказан за то, что случилось. Эта попытка была официально опровергнута моим коллегой министром иностранных дел Ирана во время нашего вчерашнего разговора. Это была наша с ним первая телефонная беседа, первый такой детальный контакт. В рамках этого разговора мы как раз проговорили два ключевых вопроса. Это каким образом, черные ящики с борта МАУ окажутся в Украине, каким образом потом будет происходить их расшифровка", - добавил Кулеба.

Напомним, Кабинет министров Украины выделил денежную помощь семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тыс. гривен помощи.

РБК-Украина ранее сообщало, что Иран предложил семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе самолета МАУ, компенсацию на 80 тыс. долларов, однако украинская сторона считает эту сумму недостаточной.