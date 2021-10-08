Украина в ОБСЕ: Россия после учений оставила 19 батальонно-тактических групп у границ

Россия должна дать разъяснения в рамках Венского документа ОБСЕ по поводу размещения российских вооруженных сил у границы с Украиной после завершения военных учений "Запад 2021" . С таким заявлением выступил постоянный представитель Украины Евгений Цымбалюк во время заседания Совета ОБСЕ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ" .

Украинский посол напомнил, что весной этого года на фоне массового наращивания войск Россией у границы с Украиной наблюдался резкий рост количества обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ в ОРДЛО, что только подтвердило управляемость конфликта со стороны Кремля.

"19 батальонно-тактических групп все еще находятся на границе после окончания военных учений "Запад 2021". Параллельно СММ свидетельствует ощутимые и систематические ограничения оперативных возможностей на оккупированных территориях", - заявил он.

Ограничения предполагают глушения сигнала беспилотников, угрозы безопасности, неоправданные ограничения под предлогом COVID-19 и проверки безопасности - известная российская модель поведения, которая длится годами.

"Существует ли какое-то другое объяснение, что более 90% всех этих ограничений деятельности СММ происходят на оккупированных территориях, особенно в приграничных районах, как намерение России скрывать свою противоправную деятельность на этих территориях...", - заявил Цимбалюк.