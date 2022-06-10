Украина в ОБСЕ: для работы "зерновых коридоров" нужна международная миссия ВМС

Для обеспечения функционирования экспортных коридоров в Черном море с целью вывоза украинского зерна нужна международная миссия военно-морских сил. Гарантиям России по деблокированию портов нельзя верить.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ" , об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на заседании ОБСЕ.

Украинский посол напомнил недавний российский ракетный удар по зерновому терминалу в Николаеве, поэтому нельзя исключать планы России использовать такой коридор для "нападения на Одессу и на юг Украины".

"Украина максимально четко выразила свою позицию по морским портам: для защиты береговой линии нужна военная техника, а для патрулирования экспортных путей в Черном море - миссия военно-морских сил", - заявил он.

По его словам, Украина ценит усилия партнеров, направленные на разблокировку украинских портов с целью вывоза зерна, но "нужно быть осторожными".

"Российские обещания всегда напрасны. Сколько раз они обещали не нападать на украинцев?", - резюмировал Цымбалюк.

Напомним, Минобороны Великобритании заявило, что блокада Россией портов в Черном море приведет к росту цен на жизненно важные товары.

Раньше Литва призвала создать военно-морскую коалицию, чтобы разблокировать порты Украины.