Украина обратится в Гаагу для финансового наказания России за военные преступления, - Свириденко

"Пока наши Вооруженные силы героически отражают атаки врага по всей стране, мы уже работаем над двумя стратегически важными шагами для экономической поддержки Украины. Мы начали процесс фиксации и оценки всех экономических убытков, нанесенных в результате нападения Российской Федерации", - рассказала она.

Для этого Министерство экономики уже сотрудничает с лучшими украинскими экономистами из Киевской школы экономики, Ukraine Economic Outlook и других экспертных групп. Министерство призывает международных экспертов также участвовать в процессе.

"Для чего это нужно? Первое: после завершения военных действий мы будем обращаться к нашим международным партнерам. Нам нужна финансовая помощь для первоочередного восстановления поврежденной критической инфраструктуры. Второе: у государства Украина есть все основания для обращения в Международный уголовный суд в Гааге. Мы будем требовать справедливого наказания для России за военные преступления", - отметила министр.

Она подчеркнула, что государство-агрессор заплатит не только страшную цену в виде обезвреженной техники и живой силы, но и финансовую цену за взорванные мосты, поврежденные дороги, разбомбленные аэропорты и разрушенные дома украинцев.

"Российская Федерация обязана выплатить компенсации и репарации за все разрушения и убийства, совершенные ею. Агрессор должен нести не только моральную, юридическую, но и финансовую ответственность за свои действия. Украина будет делать все возможное для этого. Работа продолжается", - сказала она.

Свириденко заверила, что вся инфраструктура будет восстановлена, а Украина вернется на путь экономического развития.