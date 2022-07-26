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Украина обратилась к США за "газовым ленд-лизом"

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Кабинет министров обратился к правительству США о предоставлении Украине "газового ленд-лиза".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По его словам, "газовый ленд-лиз" необходим для стабильного прохождения следующего отопительного сезона.

"Подготовка к сложнейшей зиме в нашей истории продолжается, и в этой подготовке мы ищем все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям", - добавил он.

Могут ли США поставлять газ по ленд-лизу

Издание Foreign Policy еще в июне писало, что Украина предложила США заключить соглашение о поставках сжиженного природного газа по ленд-лизу. Киев рассчитывает получить таким образом около 6 млрд кубометров топлива.

Предполагается, что по этому соглашению сжиженный газ будет доставляться в Европу, а уже оттуда по трубопроводу в Украину. Украинская сторона планирует рассчитаться с США после того, как будет увеличена внутренняя добыча газа.

На эту идею отреагировали также и в России. Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, в частности, усомнился в том, что Украина еще будет существовать как государство, когда придет время рассчитываться за "газовый ленд-лиз".

Отметим, ранее сообщалось, что Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украина" не хватает денег для закачки газа на зиму согласно правительственному плану.

Подробнее в материале "Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен".

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